अभी-अभी एमपी में बीआरसी 30000 की रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

आवेदक रामविलास गुर्जर के मुताबिक एक दिन पहले 25 अगस्त को वो रिश्वतखोर बीआरसी नीरज गर्ग के कहने पर 50 हजार रूपये की राशि पड़ोस के ओएसिस स्कूल के कर्मचारी कमल सिंह वीरजी को दे चुका है। बाकी के 30 हजार रूपये की रिश्वत देने के लिए उसे रिश्वतखोर बीआरसी नीरज गर्ग ने कालानी चौराहे पर शाम 6 बजे बुलाया था। वहीं पर लोकायुक्त ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और रिश्वतखोर बीआरसी को रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।