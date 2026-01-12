इंदौर में 22 लोगों की मौत के बाद अब 20 गायों की मौत, कांग्रेस ने जारी किया भयावह वीडियो

20 Cows Died :मध्य प्रदेश की आर्थिक शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अबतक हुई 22 मौतों का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि, अब यहां एक बार फिर गोवंश संरक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, शहर के रेशम केंद्र स्थित गौशाला में करीब 20 गाय मृत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। कांग्रेस ने इसे भूख और लापरवाही का नतीजा बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ई-मेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है।