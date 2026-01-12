12 जनवरी 2026,

सोमवार

इंदौर

इंदौर में 22 लोगों की मौत के बाद अब 20 गायों की मौत, कांग्रेस ने जारी किया भयावह वीडियो

20 Cows Died : शहर में स्थित की रेशम केंद्र गौशाला में भूख-प्यास से 20 गायों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। कांग्रेस ने मृत गायों का वीडियो शेयर कर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 12, 2026

20 Cows Died

गौशाला में 20 गायों की मौत से हड़कंप (Photo Source- Patrika)

20 Cows Died :मध्य प्रदेश की आर्थिक शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अबतक हुई 22 मौतों का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि, अब यहां एक बार फिर गोवंश संरक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, शहर के रेशम केंद्र स्थित गौशाला में करीब 20 गाय मृत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। कांग्रेस ने इसे भूख और लापरवाही का नतीजा बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ई-मेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस नेताओं ने गौशाला के अंदर पड़ी मृत गायों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। वीडियो में कई गायों के शव जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनकी हालत बेहद दयनीय है। कांग्रेस का आरोप है कि, इन गायों को पर्याप्त चारा-पानी नहीं मिला, जिसके चलते वे भूख से मर गईं। कांग्रेस ने इसे सरकार की गोवंश संरक्षण नीति की नाकामी ठहराया है।

कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियोपोस्ट करते हुए साथ में लिखा- 'देपालपुर–हातोद की सरकारी गौशाला में ठंड, भूख और इलाज के अभाव में 15–20 गायों की मौत। यह भाजपा की 'गौ-भक्ति' की असलियत है। दोषियों पर एफआईआर हो, मुख्यमंत्री तत्काल कार्रवाई करें'।

सीएम को भेजा ईमेल

कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीधे ई-मेल भेजा है। ई-मेल में मांग की गई है कि तत्काल जांच शुरू की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और गौशाला की व्यवस्था को सुधारा जाए। कांग्रेस का आरोप है कि, गायों की मौत सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि गोवंश प्रेम की राजनीति करने वाली सरकार की असफलता है।

12 Jan 2026 12:08 pm

इंदौर में 22 लोगों की मौत के बाद अब 20 गायों की मौत, कांग्रेस ने जारी किया भयावह वीडियो

