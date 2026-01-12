लाखों किसानों का ‘कल्याण’ शुरू, सीएम ने किया भावांतर का विस्तार… डबल मुनाफे का एलान

एमपी के किसानों को फूडप्रोसेसिंग यूनिट लगाने में शासन मदद देगा। इस पर सब्सिडी भी मिलेगी। अलग से फूड प्रोसेसिंग पार्क भी बनाए जाएंगे। डिंडौरी में श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। कृषि विभाग के खाली पदों को भी भरा जाएगा। दावा है, खाद के लिए किसानों को कतार में नहीं लगना होगा। यह ऑन डिमांड मिलेगी। इसके लिए ई-विकास, वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली ऐप लॉन्च की गई।