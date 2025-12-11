एमपी के इस जिले में बनेगा ‘ब्रिज’, जुड़ेंगे तीन राज्य; 125 किमी कम होगी दूरी

नर्मदा नदी पर ब्रिज के निर्माण से तीन राज्यों को फायदा होगा। जिससे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच आर्थिक, व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस ब्रिज के बनने से आलीराजपुर-इंदौर-मुंबई मार्ग की दूरी कम होगी। जिससे पूरे पश्चिम भारत की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही यहां के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।



बीते दिनों पहले विधायक प्रतिनिधि दिलीप चौहान के नेतृत्व में आलीराजपुर जिले के संरपचों और जनप्रतिनिधियों को एक समूह जलसंधि से लेकर महाराष्ट्र के धड़गांव तक दौरा करने गया था। जिसमें ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति प्रदान की। प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्यों ने मांग पत्र को सांसद अनीता नागर सिंह चौहान सौंपेंग है। आगे सांसद के द्वारा इस प्रस्ताव को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को सौंपकर ब्रिज निर्माण की मांग । ताकि दोनों राज्यों के यात्रियों के समय और धन दोनों की बचत हो।