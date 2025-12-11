एमपी के इस जिले में बनेगा ‘ब्रिज’, जुड़ेंगे तीन राज्य; 125 किमी कम होगी दूरी

फोटो सोर्स- एआई जनरेटेड
MP News: मध्यप्रदेश के आलीराजपुर और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के बीच नर्मदा नदी पर एक नया ब्रिज प्रस्तावित है। जो कि तीन राज्यों को आपस में जोड़ेगा। जिससे लोगों के आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। दरअसल, आलीराजपुर से नंदुरबार तक पहुंचने के लिए लगभग 250 किलोमीटर का सफर पूरा करना पड़ता है। प्रस्तावित ब्रिज बनने से 125 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी।
नर्मदा नदी के दोनों छोर पर कई गांव है। जिसमें अलीराजपुरा जिले के मथवाड़, खोड़ आम्बा, वाकानेर, आकड़िया, उमरला और जलसंधि शामिल हैं। महाराष्ट्र में डमरखेड़ी से लेकर धड़गांव का पूरा इलाका जुड़ा हुआ है। इन किनारों के लोगों के बीच कई पीढ़ियों से पारिवारिक संबंध है।
नर्मदा नदी पर ब्रिज के निर्माण से तीन राज्यों को फायदा होगा। जिससे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच आर्थिक, व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस ब्रिज के बनने से आलीराजपुर-इंदौर-मुंबई मार्ग की दूरी कम होगी। जिससे पूरे पश्चिम भारत की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही यहां के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
बीते दिनों पहले विधायक प्रतिनिधि दिलीप चौहान के नेतृत्व में आलीराजपुर जिले के संरपचों और जनप्रतिनिधियों को एक समूह जलसंधि से लेकर महाराष्ट्र के धड़गांव तक दौरा करने गया था। जिसमें ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति प्रदान की। प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्यों ने मांग पत्र को सांसद अनीता नागर सिंह चौहान सौंपेंग है। आगे सांसद के द्वारा इस प्रस्ताव को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को सौंपकर ब्रिज निर्माण की मांग । ताकि दोनों राज्यों के यात्रियों के समय और धन दोनों की बचत हो।
विधायक प्रतिनिधि दिलीप चौहान का कहना है कि ब्रिज के बनने से दोनों छोर पर बसे आदिवासी भाइयों को बड़ी सुविधा होगी। नदी पार करने के लिए लोगों के पास साधन की कमी है। आवाजाही के वह नावों पर निर्भर रहते हैं। बरसात में तेज बहाव रहता है। जिसके कारण आवाजाही लगभग ठप्प हो जाती है।
