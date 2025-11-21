एमपी में निलंबन के एक दिन बाद बीएलओ का निधन

आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोलिया में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक शिक्षक भुवानसिंह चौहान का आकस्मिक निधन हो गया। वे प्राथमिक विद्यालय बाबादेव फलिया में पदस्थ थे, उन्हें एसआइआर कार्य में लापरवाही बरतने के चलते एक दिन पहले ही निलंबित किया गया था। बताया जाता है कि बीएलओ भुवानसिंह चौहान के कार्य की प्रगति काफी धीमी थी। उनके द्वारा डिजिटलाइजेशन का कार्य महज 3 प्रतिशत ही हो पाया था। इस संबंध में टप्पा तहसील बोरी के नायब तहसीलदार अनिल मंडलोई ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन सौंपा था। जिसके आधार पर 18 नवंबर को उन्हें निलंबित किया गया था।