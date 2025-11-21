एमपी में निलंबन के एक दिन बाद बीएलओ का निधन

BLO Bhuvan Singh Chauhan (FILE PHOTO)
mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों SIR का काम चल रहा है। काम में लापरवाही बरतने के कारण बीएलओ पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच अलीराजपुर जिले से एक खबर सामने आई है जहां निलंबित होने के एक दिन बाद ही बीएलओ का निधन हो गया है। बीएलओ को निधन के एक दिन पहले ही नायब तहसीलदार ने डिजिटलाइजेशन की धीमी रफ्तार के कारण निलंबित किया था। बीएलओ के निधन से परिवार में शोक का माहौल है।
आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोलिया में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक शिक्षक भुवानसिंह चौहान का आकस्मिक निधन हो गया। वे प्राथमिक विद्यालय बाबादेव फलिया में पदस्थ थे, उन्हें एसआइआर कार्य में लापरवाही बरतने के चलते एक दिन पहले ही निलंबित किया गया था। बताया जाता है कि बीएलओ भुवानसिंह चौहान के कार्य की प्रगति काफी धीमी थी। उनके द्वारा डिजिटलाइजेशन का कार्य महज 3 प्रतिशत ही हो पाया था। इस संबंध में टप्पा तहसील बोरी के नायब तहसीलदार अनिल मंडलोई ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन सौंपा था। जिसके आधार पर 18 नवंबर को उन्हें निलंबित किया गया था।
निलंबन के दूसरे दिन बुधवार शाम बीएलओ चौहान घर में सीढ़ियों से उतरते समय अचानक फिसल गए। सीढ़ियों से गिरने के कारण भुवान सिंह चौहान को परिजन तुरंत बोरी स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरूवार को पोस्ट मार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। भुवान सिंह चौहान के आकस्मिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
