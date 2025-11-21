Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीराजपुर

एमपी में निलंबन के एक दिन बाद बीएलओ का निधन

mp news: SIR के काम में लापरवाही के कारण निलंबित बीएलओ के निधन से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़...।

less than 1 minute read
Google source verification

अलीराजपुर

image

Shailendra Sharma

Nov 21, 2025

ALIRAJPUR

BLO Bhuvan Singh Chauhan (FILE PHOTO)

mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों SIR का काम चल रहा है। काम में लापरवाही बरतने के कारण बीएलओ पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच अलीराजपुर जिले से एक खबर सामने आई है जहां निलंबित होने के एक दिन बाद ही बीएलओ का निधन हो गया है। बीएलओ को निधन के एक दिन पहले ही नायब तहसीलदार ने डिजिटलाइजेशन की धीमी रफ्तार के कारण निलंबित किया था। बीएलओ के निधन से परिवार में शोक का माहौल है।

एक दिन पहले निलंबन

आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोलिया में बीएलओ के रूप में कार्यरत सहायक शिक्षक भुवानसिंह चौहान का आकस्मिक निधन हो गया। वे प्राथमिक विद्यालय बाबादेव फलिया में पदस्थ थे, उन्हें एसआइआर कार्य में लापरवाही बरतने के चलते एक दिन पहले ही निलंबित किया गया था। बताया जाता है कि बीएलओ भुवानसिंह चौहान के कार्य की प्रगति काफी धीमी थी। उनके द्वारा डिजिटलाइजेशन का कार्य महज 3 प्रतिशत ही हो पाया था। इस संबंध में टप्पा तहसील बोरी के नायब तहसीलदार अनिल मंडलोई ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन सौंपा था। जिसके आधार पर 18 नवंबर को उन्हें निलंबित किया गया था।

दूसरे दिन सीढ़ियों से गिरकर मौत

निलंबन के दूसरे दिन बुधवार शाम बीएलओ चौहान घर में सीढ़ियों से उतरते समय अचानक फिसल गए। सीढ़ियों से गिरने के कारण भुवान सिंह चौहान को परिजन तुरंत बोरी स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरूवार को पोस्ट मार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। भुवान सिंह चौहान के आकस्मिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

पूर्व उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत करने नहीं पहुंचा कोई भाजपा नेता
भोपाल
jagdeep dhankhad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Alirajpur / एमपी में निलंबन के एक दिन बाद बीएलओ का निधन

बड़ी खबरें

View All

अलीराजपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री बोले- राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू-टप्पू बंद होने वाली है…

CM Mohan Yadav
अलीराजपुर

आदिवासी अधिकार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, जीतू पटवारी बोले- BJP आदिवासियों के अधिकार छीन रही

MP News
अलीराजपुर

MP में सहायिका भर्ती नियमों में उल्लंघन, कांग्रेस विधायक ने खोली विभागों की पोल

alirajpur Disha Committee meeting jobat mla exposes phe corruption mp news
अलीराजपुर

हिंदू और आदिवासी समाज के लिए अभद्र भाषा वाला ऑडियो वायरल, नगर में फैला तनाव

udaygarh viral audio hindus tribals abused saed gudia khan arrested mp news
अलीराजपुर

एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की ‘उतरी पेंट’, पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा

alirajpur
अलीराजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.