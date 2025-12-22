1985 से 2004 तक की ‘जमीनों का रिकॉर्ड’ होगा डिजिटल

स्कैनिंग की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर दस्तावेज की 5 प्रतिशत रैंडम जांच की जा रही है। यह जांच पटवारी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गलती आम नागरिक को परेशानी न दे। अब हर दस्तावेज पर क्यूआर कोड रहेगा। इससे रिकॉर्ड को खोजना, पहचानना और सत्यापन करना आसान हो जाएगा। यानी किसी भी जमीन से जुड़ा कागज अब कुछ सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर देखा जा सकेगा।