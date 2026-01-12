SI पत्नी को पुजारी पति की चोटी-धोती-कुर्ता से आई शर्म, अफसर बनने के बाद मांगा तलाक

पति ने कोर्ट में कहा कि ऐसे शब्दों ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। शादी के समय पत्नी बेरोजगार थी। उसने पुरोहिताई से होने वाली आय से पत्नी की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई। सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। पति ने कहा कि वह जबरदस्ती साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन छह साल के रिश्ते को टूटने से बचाने का प्रयास जरूर कर रहा है। (MP News)