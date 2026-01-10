‘तुम जानते हो मैं कौन हूं…’, पूर्व भाजपा जिला मंत्री को आया गुस्सा, सड़क पर पुलिसकर्मी से भिड़े

इस पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी यह कहते हुए जवाब देते हैं कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि सामने कौन है और वह अपने कर्तव्य के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई। वीडियो में पुलिस और नेता के बीच तकरार साफ दिखाई दे रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि, पत्रिका इस वायरल वीडियो (Video viral) की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के अनुसार, सुरेश रघुवंशी अपने एक कर्मचारी की गाड़ी छुड़ाने पहुंचे थे, जिसका पुलिस चालान कर रही थी। विवाद के बावजूद पुलिस ने नियमानुसार संबंधित व्यक्ति का 300 का चालान काट दिया।