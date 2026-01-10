10 जनवरी 2026,

गुना

‘तुम जानते हो मैं कौन हूं…’, पूर्व भाजपा जिला मंत्री को आया गुस्सा, सड़क पर पुलिसकर्मी से भिड़े

MP News: भाजपा के पूर्व जिला मंत्री और पुलिस आमने-सामने आ गए। वायरल वीडियो में सत्ता, सख्ती और सड़क पर हुई तीखी बहस ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया।

गुना

image

Akash Dewani

Jan 10, 2026

BJP leader heated argument with policemen Video viral guna mp news

BJP leader heated argument with policemen Video viral (Patrika.com)

BJP leader heated argument: गुना शहर में पुलिस कार्रवाई को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला मंत्री एवं जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य सुरेश रघुवंशी पुलिसकर्मियों से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद एक कर्मचारी की गाड़ी छुड़वाने को लेकर हुआ, जिस पर पुलिस चालान की कार्रवाई कर रही थी। वायरल वीडियो में सुरेश रघुवंशी पुलिस से कहते सुनाई देते हैं कि वह स्वयं उठकर आ गए हैं और उनका वजन समझा जाए। (MP News)

ये है पूरा मामला

इस पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी यह कहते हुए जवाब देते हैं कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि सामने कौन है और वह अपने कर्तव्य के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई। वीडियो में पुलिस और नेता के बीच तकरार साफ दिखाई दे रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि, पत्रिका इस वायरल वीडियो (Video viral) की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के अनुसार, सुरेश रघुवंशी अपने एक कर्मचारी की गाड़ी छुड़ाने पहुंचे थे, जिसका पुलिस चालान कर रही थी। विवाद के बावजूद पुलिस ने नियमानुसार संबंधित व्यक्ति का 300 का चालान काट दिया।

पुराना वीडियो है, रात में चालान काट रही थी पुलिस

इस पूरे मामले पर सुरेश रघुवंशी का कहना है कि वायरल वीडियो तीन-चार दिन पुराना है। उनके अनुसार, पुलिस रात के समय चालान काट रही थी, एक कार्यकर्ता का चालान काट दिया। इसे लेकर जानकारी लेने गए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी से अभद्रता नहीं की और न ही पुलिस पर किसी तरह का दबाव बनाया। (MP News)

