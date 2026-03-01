MP में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े लोग, जमकर चले लाठी-डंडे; मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, खिरिया गांव में बीती रात जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसके बाद घायल पक्ष जिला अस्पताल में भर्ती थे। मंगलवार को बंजारा समाज के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर में उनका सामना दूसरे पक्ष, यादव समाज के लोगों से हो गया, जो उपचार के लिए वहां पहुंचे थे।