MP में माफिया बेखौफ! दिनदहाड़े IPS-तहसीलदार पर हाइवा चढ़ाने की दी धमकी

IPS-Tehsildar threatened: माइनिंग माफिया का दुस्साहस हाईवे पर खुलेआम दिखा, जब सरकारी कार्रवाई के दौरान अफसरों को धमकाया गया। जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए ड्रामा, गाली-गलौज और जानलेवा उकसावे से हालात बिगड़ गए।

Akash Dewani

Jan 10, 2026

IPS-Tehsildar threatened by mining mafia Jabalpur-Nagpur highway mp news

IPS-Tehsildar threatened by mining mafia in jabalpur (Patrika.com)

MP News: जबलपुर जिले में खनन माफिया (Mining Mafia) किस कदर बेखौफ है, इसकी बानगी शुक्रवार को देखने मिली। एम सेंड और गिट्टी की चोरी पकड़ने गए तहसीलदार, आइपीएस (प्रशिक्षु डीएसपी) और खनिज विभाग के अमले को बीच सड़क में धमकी दी गई। खनन माफिया ने अपनी काले रंग की लग्जरी कार को जब्त हाइवा के सामने अड़ा दिया। उसने पहले तो अधिकारियों पर हाइवा छोड़ने का दबाव बनाया और नहीं मानने पर अभद्रता पर उतर आया और अपने ड्राइवरों को टीम के ऊपर हाइवा चढ़ा देने के लिए उकसाया।

घटना हाइवे पर बरगी के मानेगांव के समीप शुक्रवार शाम जबलपुर-नागपुर (Jabalpur-Nagpur highway) हुई। मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान बरगी थाने से आनन-फानन में पुलिस बल बुलवाया गया। मामले में रोहित जैन और उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

तीन हाइवा पकड़े थे

मानेगांव में क्रशर से एम सेंड और गिट्टी की ओवरलोडिंग करते हुए तीन हाइवा को जब्त किया गया था। जैसे ही इन वाहनों को जब्त कर बरगी थाना ले जाने के लिए जबलपुर तहसीलदार और एवं डीएससी हेमत कुमार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रविन्द्र पटेल खनिज विभाग के इंस्पेक्टर विवेकानंद यादव अपने वाहनों से टोल नाके के पास पहुंचे, तभी सरगना रोहित जैन वहां पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी को जब्त वाहनों के सामने अड़ा दिया। इस दौरान रोहित जैन के कई साथी भी वहां पहुंच गए।

तहसीलदार और डीएसपी रोहित को समझाने लगे लेकिन कुछ सुनने समझने की जगह वह अभद्रता करने लगा। उसने कहा वह हाइवा नहीं ले जाने देगा। अधिकारियों ने उसे समझाया कि वाहन ओवरलोड था, इसलिए कार्रवाई की गई। प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक कार्यवाही के बाद उसे मुक्त किया जाएगा। लेकिन समदड़िया रेसीडेंसी विजय नगर निवासी रोहित जैन नहीं माना और दल को धमकाता रहा।

ड्राइवर को उकसाया, बोला-चढ़ा दो चढ़ा दो, दो-चार न सही

वाहन रोके जाने पर आरोपी ने अधिकारियों को धमकी देना शुरू कर दी। यही नहीं उनके ऊपर हाइवा चढ़ाने के लिए ड्राइवर को प्रेरित किया। जैसे-तैसे अधिकारी आगे बढ़े तो रोहित ने गाड़ी अड़ा दी। इसके बाद डीएसपी ने पुलिस बल बुलाया और आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया। यह पूरा वाक्या फिल्मी अंदाज में घटित हुआ। इस प्रकरण के संबंध में खनिज विभाग के इंस्पेक्टर विवेकानंद यादव ने बरगी थाना में एपाआइआर दर्ज कराई है। हाइवा जब्त कर लिये गए हैं। पुलिस ने आरोपी रोहित और उसके साथियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। (MP News)

Published on:

10 Jan 2026 05:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP में माफिया बेखौफ! दिनदहाड़े IPS-तहसीलदार पर हाइवा चढ़ाने की दी धमकी

