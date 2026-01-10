MP में माफिया बेखौफ! दिनदहाड़े IPS-तहसीलदार पर हाइवा चढ़ाने की दी धमकी

वाहन रोके जाने पर आरोपी ने अधिकारियों को धमकी देना शुरू कर दी। यही नहीं उनके ऊपर हाइवा चढ़ाने के लिए ड्राइवर को प्रेरित किया। जैसे-तैसे अधिकारी आगे बढ़े तो रोहित ने गाड़ी अड़ा दी। इसके बाद डीएसपी ने पुलिस बल बुलाया और आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया। यह पूरा वाक्या फिल्मी अंदाज में घटित हुआ। इस प्रकरण के संबंध में खनिज विभाग के इंस्पेक्टर विवेकानंद यादव ने बरगी थाना में एपाआइआर दर्ज कराई है। हाइवा जब्त कर लिये गए हैं। पुलिस ने आरोपी रोहित और उसके साथियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। (MP News)