10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी मिली कलेक्टर साहिबा, मोहल्ले वाले रह गए दंग!

CM Helpline: सीएम हेल्पलाइन पर आई एक शिकायत ने प्रशासन को हरकत में ला दिया। कलेक्टर खुद मैदान में उतरीं, रहवासियों के घरों तक पहुंचीं और निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 10, 2026

Gwalior Collector surprise inspection dirty water cm helpline compalaint mp news

Gwalior Collector Ruchika Chauhan surprise inspection (Patrika.com)

MP News: सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर गंदे पानी की शिकायत पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान लक्ष्मण तलैया क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने शिकायतकर्ता से बात की, बल्कि लोगों के घरों में जाकर बर्तनों में भरा पानी खुद चेक किया। निरीक्षण के दौरान पानी साफ मिला, लेकिन कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि कहीं भी गंदे पानी की शिकायत नहीं रहनी चाहिए, जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लक्ष्मण तलैया के नीचे डीपीएस स्कूल के पास गंदे पानी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी।

जानकारी मिलते ही कलेक्टर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के साथ मौके पर पहुंचें। निरीक्षण से पहले ही पीएचई विभाग ने समस्या का निराकरण कर दिया था, फिर भी कलेक्टर ने मौके की वस्तुस्थिति खुद परखी। उन्होंने आसपास के रहवासियों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद घरों में रखे पानी को देखकर गुणवत्ता की पुष्टि की।

1049 नलकूपों का क्लोरिनेशन, फिर भी शिकायतें

शहरवासियों को शुद्ध, सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम का पीएचई अमले ने बीते चार दिन में 1049 नलकूपों में क्लोरिनेशन और पानी की लाइनों के 192 लीकेज दुरुस्त किए है। साथ ही 15 टंकियों की सफाई कराई और लगभग 274 सैंपलों की गुणवत्ता जांच कराई गई। सीवर एवं दूषित पानी से संबंधित 311 शिकायतों का सीएम हेल्पलाइन का निराकरण किया गया। हालांकि अभी गंदे पानी की 5 से 7 शिकायतें प्रतिदिन निगम में आ रही है।

टंकी का भी लिया जायजा

कलेक्टर रुचिका चौहान (Collector Ruchika Chauhan) ने लक्ष्मण तलैया स्थित पानी की टंकी का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि टंकी की सफाई कुछ दिन पहले कराई जा चुकी है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टंकी पर सफाई की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाए और भविष्य में हर छह माह में अनिवार्य रूप से सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल और सीवर से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

भोपाल में सप्लाई हो रहा भागीरथपुरा से ज्यादा ‘खतरनाक’ पानी, रिसर्च में दावा
भोपाल
bigger threat than Bhagirathpura case in bhopal Iron-chromium found Adampur Khanti water bhopal mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 04:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी मिली कलेक्टर साहिबा, मोहल्ले वाले रह गए दंग!

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पति का पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक’ यौन संबंध बनाना अपराध नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Husband having unnatural sex with wife is not crime gwalior High Court MP News
ग्वालियर

4 हजार से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, ‘स्लिप’ को लेकर बड़ा ऐलान

Pension Slip
ग्वालियर

परिषद में हंगामा फिर भी जनता को चपत, फाइलों में दफन हुई छह प्रतिशत संपत्तिकर की छूट

nagar nigam parishad meeting
ग्वालियर

आधार-समग्र आइडी बेकार, 2003 का वोट याद नहीं, 2026 में वोट का अधिकार पड़ा खतरे में

नो मैपिंग ने हजारों मतदाताओं की नींद उड़ाई, कतार में खड़े पर, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे
ग्वालियर

सिंधिया राजघराने की संपत्ति पर घमासान! हाईकोर्ट ने बढ़ाई राजीनामे की समय-सीमा

jyotiraditya scindia
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.