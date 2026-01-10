अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी मिली कलेक्टर साहिबा, मोहल्ले वाले रह गए दंग!

कलेक्टर रुचिका चौहान (Collector Ruchika Chauhan) ने लक्ष्मण तलैया स्थित पानी की टंकी का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि टंकी की सफाई कुछ दिन पहले कराई जा चुकी है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टंकी पर सफाई की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाए और भविष्य में हर छह माह में अनिवार्य रूप से सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल और सीवर से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। (MP News)