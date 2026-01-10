अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी मिली कलेक्टर साहिबा, मोहल्ले वाले रह गए दंग!

Gwalior Collector Ruchika Chauhan surprise inspection (Patrika.com)
MP News: सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर गंदे पानी की शिकायत पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान लक्ष्मण तलैया क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने शिकायतकर्ता से बात की, बल्कि लोगों के घरों में जाकर बर्तनों में भरा पानी खुद चेक किया। निरीक्षण के दौरान पानी साफ मिला, लेकिन कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि कहीं भी गंदे पानी की शिकायत नहीं रहनी चाहिए, जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लक्ष्मण तलैया के नीचे डीपीएस स्कूल के पास गंदे पानी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी।
जानकारी मिलते ही कलेक्टर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के साथ मौके पर पहुंचें। निरीक्षण से पहले ही पीएचई विभाग ने समस्या का निराकरण कर दिया था, फिर भी कलेक्टर ने मौके की वस्तुस्थिति खुद परखी। उन्होंने आसपास के रहवासियों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद घरों में रखे पानी को देखकर गुणवत्ता की पुष्टि की।
शहरवासियों को शुद्ध, सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम का पीएचई अमले ने बीते चार दिन में 1049 नलकूपों में क्लोरिनेशन और पानी की लाइनों के 192 लीकेज दुरुस्त किए है। साथ ही 15 टंकियों की सफाई कराई और लगभग 274 सैंपलों की गुणवत्ता जांच कराई गई। सीवर एवं दूषित पानी से संबंधित 311 शिकायतों का सीएम हेल्पलाइन का निराकरण किया गया। हालांकि अभी गंदे पानी की 5 से 7 शिकायतें प्रतिदिन निगम में आ रही है।
कलेक्टर रुचिका चौहान (Collector Ruchika Chauhan) ने लक्ष्मण तलैया स्थित पानी की टंकी का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि टंकी की सफाई कुछ दिन पहले कराई जा चुकी है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टंकी पर सफाई की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाए और भविष्य में हर छह माह में अनिवार्य रूप से सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल और सीवर से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। (MP News)
