एमपी में इस जिले में होगी ‘आउटसोर्स कर्मचारियों’ की भर्ती, टेंडर प्रस्ताव तैयार

नगर निगम द्वारा वर्ष 2024 में आउटसोर्स मैनपावर की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें सर्विस चार्ज पर कंपटीशन होना था। टेंडर में दो कंपनियों को पात्र पाया गया, लेकिन सर्विस चार्ज की गलत गणना के कारण विधिक अभिमत के आधार पर प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए एमआइसी को भेजा गया था। एमआइसी ने इसे स्वीकार न करते हुए मैसर्स बिलीव साल्यूशंस सर्विसेज का आफर स्वीकार कर परिषद को भेज दिया।