दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत और हिमालय पर्वतमाला के बाहर दुनिया की सबसे ऊंंची चोटी माउंट अकोंकागुआ पर तिरंगा लहराया ग्वालियर के उद्यमी ने

माउंट अकोंकागुआ 6,961 मीटर (22,838 फीट) की ऊंचाई के साथ दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला में स्थित, हिमालय के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह अर्जेंटीना में स्थित है, जो पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध का सर्वोच्च बिंदु भी है। इसे 'सेवन समिट्स' में से एक माना जाता है। आम आदमी के लिए वहां तक पहुंच पाना सहज कार्य नहीं है, हालांकि पर्वतारोहियों के लिए ये एक खास जगह है। ग्वालियर के 59 वर्षीय उद्यमी अतुल लड्ढ़ा ने न सिर्फ 7 दिन में ये तकनीकी और कठिन चढ़ाई पूरी की बल्कि इस चोटी के पीक पर पहुंचकर तिरंगा भी लहरा दिया। अतुल अकोंकागुआ पर चढऩे वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं और साथ ही सबसे कम समय (सात दिन) में यह अभियान पूरा करने वाले पहले भारतीय भी हैं। इस जटिल चढ़ाई को अतुल ने अपनी दिवंगत माताजी मनोरमा लड्ढा को समर्पित किया है।