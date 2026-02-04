हनुमान जयंती पर ग्वालियर में सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प, बजरंग दल करेगा 150 से अधिक स्थानों पर आयोजन

नवल शुक्ला ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक समरसता, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता, उपेक्षित मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर समाज को जागृत करना है। आगामी हनुमान जयंती पर ग्वालियर महानगर के 150 से अधिक स्थानों पर एक साथ सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ कर सवा लाख पाठ का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।