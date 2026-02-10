किराए पर वाहन लेने का झांसा देकर बड़ी ठगी

श्योपुर जिले के गढ़ी निवासी संजय धाकड़ ने बताया कि हिमाचल शर्मा, निवासी साइट नंबर-1, पटेल नगर, ग्वालियर ने उनसे ट्रैक्टर किराए पर लेने के लिए संपर्क किया था।

30 दिसंबर को 25 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर ट्रैक्टर लेने का अनुबंध किया गया था। साथ ही एग्रीमेंट के समय एक लाख रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन ठग ने बिना कोई भुगतान किए ट्रैक्टर अपने साथ ले लिया और उसके बाद से लापता है।