10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

किराए पर वाहन लेने का झांसा देकर बड़ी ठगी

29 कार-ट्रैक्टर हड़पे, मास्टरमाइंड फरार

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Feb 10, 2026

ग्वालियर
वाहन किराए पर लेने के नाम पर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। ठग ने न सिर्फ लग्जरी कारें बल्कि ट्रैक्टर भी किराए पर लेने का अनुबंध कर उन्हें हड़प लिया। अब तक 29 वाहनों के साथ ठगी की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पुलिस का कहना है कि पीड़ितों और वाहनों की संख्या और बढ़ सकती है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड फिलहाल फरार है।

25 हजार मासिक किराए का लालच, एक लाख देने का वादा

श्योपुर जिले के गढ़ी निवासी संजय धाकड़ ने बताया कि हिमाचल शर्मा, निवासी साइट नंबर-1, पटेल नगर, ग्वालियर ने उनसे ट्रैक्टर किराए पर लेने के लिए संपर्क किया था।
30 दिसंबर को 25 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर ट्रैक्टर लेने का अनुबंध किया गया था। साथ ही एग्रीमेंट के समय एक लाख रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन ठग ने बिना कोई भुगतान किए ट्रैक्टर अपने साथ ले लिया और उसके बाद से लापता है।

खोजबीन में खुला बड़ा नेटवर्क

जब संजय धाकड़ ने अपने स्तर पर ट्रैक्टर की तलाश की, तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि हिमाचल शर्मा इसी तरह कई लोगों से कार और ट्रैक्टर किराए पर लेने का अनुबंध कर वाहन हड़प चुका है। पीड़ितों की सूची काफी लंबी है।

इन लोगों के वाहन भी हड़पे

हवलदार सिंह धाकड़, विशाल धाकड़, बलवीर सिंह धाकड़, रविन्द्र धाकड़, अंकित धाकड़, सुमेर धाकड़, दीपक धाकड़, विनोद धाकड़, कल्याण यादव, संजय शर्मा, प्रदीप बघेल, चंचल श्रीवास्तव, शंशांक जैन, रेनू तोमर, सत्येंद्र त्रिपाठी, मुकेश परिहार सहित कुल 29 लोग शामिल हैं, जिनके वाहन ठगी का शिकार हुए हैं।

पुलिस जांच में जुटी, संख्या बढ़ने की आशंका

मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में इसे एक सुनियोजित ठगी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने और भी लोगों को अपना शिकार बनाया हो सकता है। आरोपी की तलाश जारी है।

Updated on:

10 Feb 2026 05:51 pm

Published on:

10 Feb 2026 05:50 pm

Hindi News / News Bulletin / किराए पर वाहन लेने का झांसा देकर बड़ी ठगी

समाचार

ट्रेंडिंग

जल वायु प्रदूषण नियंत्रण हजार्ड केमिकल की निगरानी का तंत्र, एक साल में सिर्फ कागजी कार्रवाई

भिवाड़ी

MP से गुजरने वाले 4 एक्सप्रेस-वे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल, 70 हजार करोड़ होगी लागत

greenfield expressway
भोपाल

10-15 साल पुराने गहनों को लेकर सर्राफा बाजार में हंगामा, लोग भूले नियम

Gold and silver price
अशोकनगर

गर्मी में ग्वालियर से बढ़ सकती है हवाई कनेक्टिविटी, हैदराबाद, इंदौर व पुणे के लिए फ्लाइट मिलने की उम्मीद

ग्वालियर

सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बजट के लिए भेजे अहम सुझाव

टोंक
