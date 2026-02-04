अतिक्रमण, पोल-खंभों पर चलेगा बुलडोजर, तीन कैटेगरी में होगी कार्रवाई

शहर में पैदल चलना अब किसी साहसिक अभियान से कम नहीं रह गया है। फुटपाथ पर कब्जे, खंभे, पोल और हाथ ठेलों ने आम आदमी की राह छीन ली है। अब इस बदहाल स्थिति पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने जनकार्य, भवन शाखा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर फुटपाथ अतिक्रमण पर निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कार्यपालन यंत्री जनकार्य सुरेश अहिरवार, सुशील कटारे, अमित गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।