थानों में खड़ी ‘ईगल मोबाइल’ बाइक, लापरवाही के चलते ठप पड़ी जाम राहत व्यवस्था

ग्वालियर। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से त्वरित निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई ट्रैफिक पुलिस की ईगल मोबाइल सेवा फिलहाल निष्क्रिय पड़ी हुई है। दो साल पहले मॉडिफिकेशन कराकर ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गईं 11 बुलेट मोटरसाइकिलें आज यातायात थानों में खड़ी धूल खा रही हैं। जिन बाइकों को सड़कों पर लगातार पेट्रोलिंग कर जाम खुलवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वे देखरेख के अभाव में इस्तेमाल के लायक नहीं बचीं।