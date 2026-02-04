कलेक्टर समेत राजस्व के 7 अफसरों और सीएम हेल्पलाइन से मिली निराशा, 3 साल में जनसुनवाई नहीं हुई, जमीन विवाद से टूटे बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट में खुद पर उड़ेला पेट्रोल



मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अचानक वृद्ध ने अपने कपड़ों के भीतर छिपाई पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर उड़ेल ली। इसके बाद उसने माचिस निकालने की कोशिश की। यह देखकर वहां मौजूद फरियादी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी सन्न रह गए। कुछ पल के लिए पूरा परिसर अफरा-तफरी में बदल गया। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। कुछ लोगों ने तुरंत वृद्ध के हाथ से माचिस और पेट्रोल की बोतल छीन ली और उसे काबू में किया। यदि कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो जनसुनवाई एक भयावह त्रासदी में बदल सकती थी।