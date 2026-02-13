MP-UP को जोड़ेगा 232 किमी का ‘फोरलेन’, 56 गांवों का मुआवजा अटका

छतरपुर, बिजावर और बड़ामलहरा तहसीलों के 56 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। देरी का मुख्य कारण बैंक खातों का विवरण न होना और तकनीकी समस्याएं बताई जा रही हैं। हाल ही में मध्यांचल बैंक का नाम बदलकर मध्यप्रदेश बैंक होने से आईएफएससी कोड बदल गए हैं, जिससे भुगतान फेल हो रहा है। इसके अलावा, कई स्थानों पर किसान ठेकेदारों पर नक्शे से बाहर जाकर जमीन खोदने का आरोप लगाकर काम रोक रहे हैं।