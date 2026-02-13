वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था पर ब्रेक, हाइवे और प्रमुख मार्गों पर अब नहीं लगेगा साप्ताहिक हाट बाजार

नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि हाट बाजारों को पूरी तरह बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें व्यवस्थित और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस लाइन रोड पर लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को सटई रोड स्थित होमगार्ड मैदान में स्थानांतरित किया गया है। वहीं, पठापुर रोड तिराहा पर लगने वाला बाजार अब पटेरिया पार्क में लगेगा। महोबा रोड के किनारे सडक़ पर लगने वाले सब्जी और हाट बाजार को कृषि कार्यालय के मैदान में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी तरह संकट मोचन तालाब रोड पर सडक़ किनारे लगने वाले बाजार को सिंघाड़ी नदी के समीप शिफ्ट किया गया है।