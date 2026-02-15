बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, इस एक्सप्रेस ट्रेन में 15 से बढ़कर 21 हुए कोच

MP News: बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए आज यानी 15 फरवरी का दिन रेल सुविधाओं में एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। भोपाल से खजुराहो के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस (Khajuraho-Bhopal Mahamana Express) आज से अपने नए और आधुनिक अवतार में पटरी पर उतरेगी। रेलवे ने इस ट्रेन की कोच संरचना में बड़ा विस्तार करते हुए इसे अब 21 कोच के साथ संचालित करने का निर्णय लिया है। पुराने पारंपरिक बाले आधुनिक एलएचबी कोच लगाए गए है, जिन्हें उनके चटक लाल रंग के कारण लाल परी कहा जा रहा है।