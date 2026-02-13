केन-बेतवा लिंक से प्रभावित गांवों का सर्वे होगा, ग्रामीणों को मिलेगा मुआवजा

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डैम निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। निर्माण से जुड़ी प्रगति की जानकारी समय-समय पर ग्रामवासियों को दी जाती रहेगी। साथ ही विस्थापन से प्रभावित परिवारों को शासन की सभी योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा घोषित नीति के अनुसार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी विस्थापित परिवारों को उनके अधिकार और लाभ प्रदान किए जाएंगे, ताकि किसी भी ग्रामीण के साथ अन्याय न हो और सभी को उचित मुआवजा व सुविधाएं मिल सकें।