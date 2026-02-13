नृत्य की विरासत संभालेंगे नन्हे कलाकार: राष्ट्रीय बाल नृत्य महोत्सव के साथ 52वें खजुराहो समारोह में दिखेगी नई पीढ़ी की प्रतिभा

संस्कृति विभाग के अनुसार, इस वर्ष का आयोजन भगवान शिव के नटराज स्वरूप की प्रेरणा पर केंद्रित है, जो भारतीय दर्शन और सृजन का प्रतीक है। इस बार पहली बार सांस्कृतिक रैली और खजुराहो कार्निवाल का आयोजन भी किया जा रहा है। शिल्पग्राम में आयोजित होने वाले कार्निवाल में 10 राज्यों के कलाकार अपनी लोक कलाओं और शिल्पों का प्रदर्शन करेंगे।पर्यटकों के लिए हॉट एयर बैलून, पन्ना में कैंपिंग, विलेज टूर और ई-बाइक सफारी जैसी रोमांचकारी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। यह समारोह न केवल कला का प्रदर्शन है, बल्कि भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा के भावी ध्वजवाहकों को संवारने का एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान है।