बागेश्वर धाम में युवक की दर्दनाक मौत, पानी मांगते-मांगते टूटी आखिरी सांस

पिता जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि हालत गंभीर होने पर रामानंद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही पिता बिलख पड़े। परिवार में मातम का माहौल है। धाम प्रबंधन की ओर से शव को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित गांव मदरियापुर भेजने के लिए मुफ्त एंबुलेंस की व्यवस्था कराई गई। देर रात परिजन शव लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। इधर, छतरपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। (MP News)