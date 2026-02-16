16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

छतरपुर

बागेश्वर धाम में युवक की दर्दनाक मौत, पानी मांगते-मांगते टूटी आखिरी सांस

Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए आए उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय युवक की परिक्रमा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

छतरपुर

image

Akash Dewani

Feb 16, 2026

Youth dead after doing parikrama in Bageshwar Dham MP News

Youth dead after doing parikrama in Bageshwar Dham (फोटो- Patrika.com)

MP News: छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) में शनिवार सुबह परिक्रमा के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मदरियापुर गांव निवासी रामानंद के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार रामानंद पहले से बीमार था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। परिवार बेटे के स्वास्थ्य लाभ और मन्नत के लिए पहली बार धाम दर्शन करने आया था।

परिक्रमा के दौरान बिगड़ी तबीयत

मृतक के पिता कैलाश ने बताया कि परिक्रमा करते समय अचानक रामानंद ने पानी मांगा। उस समय वहां भारी भीड़ थी। पिता पानी लेने के लिए गए और जब दूसरे रास्ते से लौटे तो बेटा वहां नहीं मिला। घबराकर उन्होंने आसपास तलाश शुरू की और लोगों से पूछताछ की। सेवादारों ने जानकारी दी कि युवक मूर्छित होकर गिर पड़ा था और उसे प्राथमिक उपचार के लिए धाम के अस्पताल ले जाया गया है।

अस्पताल में तोड़ा दम

पिता जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि हालत गंभीर होने पर रामानंद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही पिता बिलख पड़े। परिवार में मातम का माहौल है। धाम प्रबंधन की ओर से शव को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित गांव मदरियापुर भेजने के लिए मुफ्त एंबुलेंस की व्यवस्था कराई गई। देर रात परिजन शव लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। इधर, छतरपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘पिस्ता बर्फी’ खाकर युवक की मौत, 16 की हालत गंभीर, मचा हड़कंप
जबलपुर
Several people fell ill after eating pistachio barfi one dead 16 in critical condition jabalpur MP News

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बागेश्वर धाम में युवक की दर्दनाक मौत, पानी मांगते-मांगते टूटी आखिरी सांस

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गले लगकर रोने लगी दुल्हन, विदाई की रस्म में आया भावुक पल

bride started crying while hugging Pandit Dhirendra Shastri at the farewell
छतरपुर

बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, इस एक्सप्रेस ट्रेन में 15 से बढ़कर 21 हुए कोच

khajuraho-bhopal mahamana express 21 lhb red coaches mp news
छतरपुर

MP के थाने के बाथरूम में युवक ने लगाई फांसी, पुलिस पर लगा वसूली का आरोप, मचा हड़कंप

young man hanged himself in bathroom of rajnagar police station extortion case chhatarpur mp news
छतरपुर

तकनीकी प्रयोगों में उलझ गई केन-बेतवा लिंक नहर: 2 साल तक टनल के भरोसे बैठी रही सरकार,अब सुरंग की जगह बनेगी नहर

ken betwa link
छतरपुर

खजुराहो में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक

sky diving
छतरपुर
