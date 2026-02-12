छतरपुर में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 40 लोग घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा गुरुवार सुबह करीब 9:00 बजे मलवारे तिगड्डे के आगे हुआ। टिपारी गांव के मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार होकर काम पर जा रहे थे। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप लहराते हुए पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी।