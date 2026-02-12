12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

छतरपुर में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 40 लोग घायल

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें पिकअप सवार 40 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Feb 12, 2026

chhatarpur news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मलवारे तिगड्डे के पास सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टिपारी गांव से निवास कटाई के लिए जा रहे आदिवासी समाज के लोगों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में वाहन में सवार करीब 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

पिकअप ने खोया नियंत्रण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा गुरुवार सुबह करीब 9:00 बजे मलवारे तिगड्डे के आगे हुआ। टिपारी गांव के मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार होकर काम पर जा रहे थे। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप लहराते हुए पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी।

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

सभी घायलों को तत्काल किशनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल में अफरातफरी का माहौल रहा। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

इन लोगों को आई ज्यादा चोट

हादसे में तुलसा रानी, प्यारी आदिवासी, प्यारे लाल, चंदा आदिवासी, भान सिंह आदिवासी और गोबिंद आदिवासी सहित करीब 40 लोग चोटिल हुए हैं। गंभीर घायलों की स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं।

ओवरलोडिंग बनी हादसे की वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक करीब 40 लोग सवार थे। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। किशनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 05:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / छतरपुर में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 40 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सीताराम’ करने से नहीं बचेगा धर्म, रखना होगा माला और भाला; धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा ऐलान

dhirendra shastri
छतरपुर

181 करोड़ से चल रहा खजुराहो रेलवे स्टेशन में पुर्ननिर्माण, प्लेटफार्मों की संख्या होगी सात

khajuraho railway station
छतरपुर

छतरपुर में पन्ना रोड पर 5 एकड़ जमीन में आधुनिक उपकरणों और आपातकालीन सुविधाओं के साथ बनेगा स्टेशन

fire station
छतरपुर

गंदे पानी से मिलेगी निजात: 165 करोड़ की लागत से बदलेगी शहर की सीवर व्यवस्था, तीन चरणों में होगा मेगा प्रोजेक्ट का काम

ponds
छतरपुर

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लेफ्ट बैंक कैनाल को मिली केंद्र से स्वीकृति

ken betwa link project model
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.