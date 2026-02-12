छतरपुर में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 40 लोग घायल

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मलवारे तिगड्डे के पास सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टिपारी गांव से निवास कटाई के लिए जा रहे आदिवासी समाज के लोगों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में वाहन में सवार करीब 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा गुरुवार सुबह करीब 9:00 बजे मलवारे तिगड्डे के आगे हुआ। टिपारी गांव के मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार होकर काम पर जा रहे थे। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप लहराते हुए पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी।
सभी घायलों को तत्काल किशनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल में अफरातफरी का माहौल रहा। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
हादसे में तुलसा रानी, प्यारी आदिवासी, प्यारे लाल, चंदा आदिवासी, भान सिंह आदिवासी और गोबिंद आदिवासी सहित करीब 40 लोग चोटिल हुए हैं। गंभीर घायलों की स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक करीब 40 लोग सवार थे। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। किशनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
