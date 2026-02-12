छतरपुर में पन्ना रोड पर 5 एकड़ जमीन में आधुनिक उपकरणों और आपातकालीन सुविधाओं के साथ बनेगा स्टेशन

जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए पन्ना रोड पर 5 एकड़ जमीन में एक नया और अत्याधुनिक फायर स्टेशन बनाया जा रहा है। यह परियोजना शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए त्वरित अग्निशमन और राहत सेवाओं की गारंटी देगा। नगरपालिका छतरपुर द्वारा प्रदान की गई इस 5 एकड़ जमीन पर एमपीयूडीसी (मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) के माध्यम से फायर स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। फायर स्टेशन में हाई-टेक फायर ब्रिगेड वाहन, रेस्क्यू उपकरण और आधुनिक संचार प्रणाली मौजूद होगी, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके।