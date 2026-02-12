181 करोड़ से चल रहा खजुराहो रेलवे स्टेशन में पुर्ननिर्माण, प्लेटफार्मों की संख्या होगी सात

स्टेशन परिसर में 789 वाहनों की क्षमता वाली विशाल पार्किंग, सुंदर लैंडस्केपिंग, एग्जीबिशन गैलरी, फूड प्लाजा, क्राफ्ट बाजार, ओवरहेड टैंक और सीवरेज लाइन जैसी अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्य और निकास द्वार को नेशनल हाइवे, खजुराहो और बमीठा मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री आसानी से अपने गंतव्य की ओर निकल सकेंगे। निर्माण कार्य में उच्च तकनीक मशीनों जैसे बूम प्लेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे प्लिंथ से लेकर कॉलम तक कंक्रीट सीधे पाइपलाइन के माध्यम से डाली जा रही है। इससे न केवल कार्य की गति बढ़ रही है, बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो रही है।