‘सीताराम’ करने से नहीं बचेगा धर्म, रखना होगा माला और भाला; धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा ऐलान

शुक्रवार से हल्दी और मेंहदी की रस्म होगी। उसके दूसरे दिन से संगीत शुरू होगा। 15 फरवरी को सात फेरे, बारात और विदाई होगी। बताया जा रहा है कि नव दंपती को 30-30 हजार की एफडी दी जा रही है। साथ ही सोने की लौंग और बाली भी। मंगसूत्र के साथ दुल्हन को ढाई लाख दिए जाएंगे।