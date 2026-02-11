गंदे पानी से मिलेगी निजात: 165 करोड़ की लागत से बदलेगी शहर की सीवर व्यवस्था, तीन चरणों में होगा मेगा प्रोजेक्ट का काम

पूरा सीवर लाइन प्रोजेक्ट तीन चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में शहर के विभिन्न हिस्सों में पांच टंकियों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में शहर के तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, ताकि जल स्रोतों को संरक्षित रखा जा सके। तीसरे और अंतिम चरण में करीब 324 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी और 293 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे शहर की पूरी सीवर व्यवस्था को एक संगठित सिस्टम से जोड़ा जा सके।