कार्य पूर्ण होने के बाद भी उपयंत्री-सहायक यंत्री नहीं कर रहे कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी, गौरिहार जनपद में 176 खेत तालाब अधूरे

गौरिहार के अलावा जिले के अन्य जनपदों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। बड़ामलहरा में 233, बिजावर में 195, बकस्वाहा में 144, छतरपुर में 195, लवकुशनगर में 165, नौगांव में 234 और राजनगर में 234 खेत तालाब जल गंगा संवर्धन अभियान के पोर्टल पर लंबित दिख रहे हैं। कुल मिलाकर, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की बैठकों और निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। यदि समय रहते उपयंत्री और सहायक यंत्री स्तर पर जवाबदेही तय नहीं की गई, तो जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई यह महत्वपूर्ण योजना कागजों में ही सिमटकर रह जाने का खतरा बना हुआ है।