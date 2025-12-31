महाकाल मंदिर में भयानक भीड़, 45 मिनट में हो रहे दर्शन, VIP दर्शन बंद

महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से होटल फूल नजर आ रहे हैं। कुछ ही होटल बचे हैं, उनमें वेटिंग है। इतना ही नहीं रेलवे स्टेशन पर भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जो भी श्रद्धालु महाकाल दर्शन करने रेल मार्ग से आ रहे हैं, वे जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ ही अवंतिका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं।