31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

महाकाल मंदिर में भयानक भीड़, 45 मिनट में हो रहे दर्शन, VIP दर्शन बंद

MP News: करीब ढाई किलोमीटर चलने के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर समिति ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन की व्यवस्था पूर्ण बंद कर दी है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Dec 31, 2025

Mahakaleshwar temple

Mahakaleshwar temple (Photo Source - Patrika)

MP News: नव वर्ष की आगमन बेला पर महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर समिति के अनुसार 25 से 31 दिसम्बर तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को शहर में अलग-अलग स्थान पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

साथ ही हरसिद्धि मंदिर से चार धाम और बड़ा गणपति के यहां पर लड्डू प्रसाद काउंटर, 250 रुपए की शीघ्र दर्शन टिकट, जूता चप्पल स्टैंड आदि की व्यवस्थाएं की गई है। भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय और चार धाम के समीप से प्रवेश दिया जा रहा है।

VIP दर्शन व्यवस्था 5 जनवरी तक बंद

करीब ढाई किलोमीटर चलने के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर समिति ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन की व्यवस्था पूर्ण बंद कर दी है। वहीं 5 जनवरी तक ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग की व्यवस्था भी बंद रखी है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि उज्जैन में प्रतिदिन डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु आ रहे हैं।

सामान्य दिनों में रोजाना करीब 6 हजार फोर व्हीलर वाहन उज्जैन आते हैं। अभी यह संख्या बढ़कर 12 हजार तक पहुंच गई है। ऐसे में जाम की स्थिति से बचने के लिए पहली बार उज्जैन पुलिस ने गूगल मैप में तकनीकी बदलाव कर हाईटेक क्राउड मैनेजमेंट शुरू किया है।

गूगल मैप से देखी जा रही व्यवस्था

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने गूगल मैप के जरिए हैवी ट्रैफिक वाले रूट को ब्लॉक कर मंदिर की ओर आने वाली भीड़ को शहर के भीतर प्रवेश करने से रोका है। इसके लिए गुरुग्राम की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, साइबर टीम और पुलिस के 10 सदस्यों की संयुक्त टीम ने गूगल के एल्गोरिदम में बदलाव किया है।

होटल-कमरे सब फुल

महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से होटल फूल नजर आ रहे हैं। कुछ ही होटल बचे हैं, उनमें वेटिंग है। इतना ही नहीं रेलवे स्टेशन पर भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जो भी श्रद्धालु महाकाल दर्शन करने रेल मार्ग से आ रहे हैं, वे जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ ही अवंतिका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं।

5 लाख रुद्राक्ष और 11 हजार डमरू से सजेगा दरबार

बता दें कि नववर्ष 2026 पर डमरू फाउंडेशन द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक में भव्य सजावट करेंगे। डमरू फाउंडेशन द्वारा लगभग 5,00,000 (पांच लाख) रुद्राक्ष एवं 11,000 डमरू के माध्यम से सजावट की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 01:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल मंदिर में भयानक भीड़, 45 मिनट में हो रहे दर्शन, VIP दर्शन बंद

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अल्लाह से माफी मांगे नुसरत…’, महाकाल दर्शन करने पर एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी

Bollywood actress Nushrratt Bharuccha
उज्जैन

पतंग देख गली में दौड़ा 4 साल का मासूम, कुत्तों के झुंड ने नोंच डाला चेहरा और हाथ

MP News pack of Dogs Attack on innocent
उज्जैन

दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

metropolitan area
उज्जैन

एमपी के इस शहर में टूरिस्टों का सैलाब, 3 दिन में पहुंचे 5.50 लाख लोग

5.50 lakh tourists arrived in Ujjain in 3 days
उज्जैन

IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में उतरे तो पिच उखाड़ देंगे नागा साधु, होगा बॉयकॉट

ipl
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.