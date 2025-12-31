महाकाल मंदिर में भयानक भीड़, 45 मिनट में हो रहे दर्शन, VIP दर्शन बंद

Mahakaleshwar temple (Photo Source - Patrika)
MP News: नव वर्ष की आगमन बेला पर महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर समिति के अनुसार 25 से 31 दिसम्बर तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को शहर में अलग-अलग स्थान पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
साथ ही हरसिद्धि मंदिर से चार धाम और बड़ा गणपति के यहां पर लड्डू प्रसाद काउंटर, 250 रुपए की शीघ्र दर्शन टिकट, जूता चप्पल स्टैंड आदि की व्यवस्थाएं की गई है। भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय और चार धाम के समीप से प्रवेश दिया जा रहा है।
करीब ढाई किलोमीटर चलने के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर समिति ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन की व्यवस्था पूर्ण बंद कर दी है। वहीं 5 जनवरी तक ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग की व्यवस्था भी बंद रखी है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि उज्जैन में प्रतिदिन डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु आ रहे हैं।
सामान्य दिनों में रोजाना करीब 6 हजार फोर व्हीलर वाहन उज्जैन आते हैं। अभी यह संख्या बढ़कर 12 हजार तक पहुंच गई है। ऐसे में जाम की स्थिति से बचने के लिए पहली बार उज्जैन पुलिस ने गूगल मैप में तकनीकी बदलाव कर हाईटेक क्राउड मैनेजमेंट शुरू किया है।
श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने गूगल मैप के जरिए हैवी ट्रैफिक वाले रूट को ब्लॉक कर मंदिर की ओर आने वाली भीड़ को शहर के भीतर प्रवेश करने से रोका है। इसके लिए गुरुग्राम की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, साइबर टीम और पुलिस के 10 सदस्यों की संयुक्त टीम ने गूगल के एल्गोरिदम में बदलाव किया है।
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से होटल फूल नजर आ रहे हैं। कुछ ही होटल बचे हैं, उनमें वेटिंग है। इतना ही नहीं रेलवे स्टेशन पर भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जो भी श्रद्धालु महाकाल दर्शन करने रेल मार्ग से आ रहे हैं, वे जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ ही अवंतिका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं।
बता दें कि नववर्ष 2026 पर डमरू फाउंडेशन द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक में भव्य सजावट करेंगे। डमरू फाउंडेशन द्वारा लगभग 5,00,000 (पांच लाख) रुद्राक्ष एवं 11,000 डमरू के माध्यम से सजावट की जाएगी।
