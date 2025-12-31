एमपी में गली क्रिकेट खेलते कपिल देव का वीडियो वायरल

kapil dev
mp news: भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव मध्यप्रदेश के उज्जैन में गली क्रिकेट खेलते नजर आए। कपिल देव को गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते देख मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए हैं जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कपिल देव उज्जैन में अपने एक परिचित के घर पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने उज्जैन एसपी से भी मुलाकात की, जबकि भीड़ के कारण महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए।
कपिल देव अल्प प्रवास पर उज्जैन पहुंचे थे वे यहां फ्री गंज इलाके में रहने वाले अपने परिचित मोहनलाल सोनी और सरला सोनी के घर पर आए थे। इसी दौरान गली में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखा तो उनके साथ गली क्रिकेट खेलने लगे। कपिल देव का गली क्रिकेट खेलते हुए वीडियो लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान कपिल देव ने बिना किसी प्रोटोकॉल के बेहद सहज और सामान्य तरीके से बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। कपिल देव ने उज्जैन के शांत वातावरण और स्वच्छ हवा की भी तारीफ की और यहां तक कहा कि मन करता है कि यहीं बस जाऊं।
कपिल देव के दोस्त उज्जैन निवासी मोहनलाल सोनी ने बताया कि कपिल देव उनके करीबी मित्र हैं और एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कपिल देव ने उज्जैन में एसपी प्रदीप शर्मा से भी मुलाकात की। वो महाकाल मंदिर भी दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे लेकिन भीड़ को देखते हुए उन्होंने महाकाल दर्शन नहीं किए। मोहनलाल सोनी ने बताया कि कपिल देव उनके पारिवारिक मित्र हैं और उज्जैन से उन्हें विशेष लगाव है जिसके कारण वो अक्सर यहां आते रहते हैं।
