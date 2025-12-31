एमपी में गली क्रिकेट खेलते कपिल देव का वीडियो वायरल

कपिल देव अल्प प्रवास पर उज्जैन पहुंचे थे वे यहां फ्री गंज इलाके में रहने वाले अपने परिचित मोहनलाल सोनी और सरला सोनी के घर पर आए थे। इसी दौरान गली में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखा तो उनके साथ गली क्रिकेट खेलने लगे। कपिल देव का गली क्रिकेट खेलते हुए वीडियो लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान कपिल देव ने बिना किसी प्रोटोकॉल के बेहद सहज और सामान्य तरीके से बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। कपिल देव ने उज्जैन के शांत वातावरण और स्वच्छ हवा की भी तारीफ की और यहां तक कहा कि मन करता है कि यहीं बस जाऊं।