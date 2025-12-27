एमपी में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में परोसा गया नॉनवेज, मचा हंगामा

मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनवेज परोसे जाने के इस मुद्दे को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस नेता भूपेन्द्र गुप्ता ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में फैसला लिया था कि किसी भी शासकीय आयोजन में मांसाहार नहीं परोसा जाएगा। केवल विदेशी मेहमानों के लिए ही मांग के आधार पर कुछ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब सबसे कम बजट वाले विभाग के इस आयोजन में सबसे महंगा नाश्ता खिलाकर विभाग ने खुद की सरकार के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। गुप्ता ने कहा कि इससे सरकार की किरकिरी हुई है उन्होंने मांग की है कि सरकार स्पष्ट करे कि मांसाहारी भोज के संबंध में सरकार की नीति क्या है? तथा इस लापरवाही के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? सरकार उन पर क्या कार्रवाई करेगी?