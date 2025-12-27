27 दिसंबर 2025,

शनिवार

भोपाल

एमपी में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में परोसा गया नॉनवेज, मचा हंगामा

mp news: सरकार के दो साल पूरे होने पर उपलब्धियां बताने के लिए राज्यमंत्री ने बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस।

2 min read
भोपाल

image

Shailendra Sharma

Dec 27, 2025

miniser dilip jaiswal

miniser dilip jaiswal (फोटो सोर्स- प्रदीप जायसवाल फेसबुक पेज)

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनवेज परोसे जाने को लेकर हंगामा हो गया। सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियां बताने के लिए राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान लोगों को कीमा वड़ा पाव और फिश कटलेट परोस दिया गया। अनजाने में कई लोगों ने इसे खा भी लिया लेकिन जैसे ही उन्होंने असलियत का पता चला तो हंगामा मच गया। अनजाने में नॉनवेज खाने वाले लोग धर्म भ्रष्ट होने की दुहाई देने लगे।

हंगामे के बाद राज्यमंत्री ने दी सफाई

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनवेज स्नैक्स परोसे जाने पर जब हंगामा हुआ और मामला राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के एसीएस समेत अन्य अधिकारियों को तलब किया। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नॉनवेज स्नैक्स हटवाया, राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि नॉनवेज स्नैक्स उनके कहने पर नहीं परोसा गया है। उन्होंने इसके लिए सहमति भी नहीं दी थी बल्कि चाय-पानी का बंदोबस्त देखने वाले कुछ अधिकारियों ने गलती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस ने साधा निशाना

मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनवेज परोसे जाने के इस मुद्दे को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस नेता भूपेन्द्र गुप्ता ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में फैसला लिया था कि किसी भी शासकीय आयोजन में मांसाहार नहीं परोसा जाएगा। केवल विदेशी मेहमानों के लिए ही मांग के आधार पर कुछ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब सबसे कम बजट वाले विभाग के इस आयोजन में सबसे महंगा नाश्ता खिलाकर विभाग ने खुद की सरकार के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। गुप्ता ने कहा कि इससे सरकार की किरकिरी हुई है उन्होंने मांग की है कि सरकार स्पष्ट करे कि मांसाहारी भोज के संबंध में सरकार की नीति क्या है? तथा इस लापरवाही के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? सरकार उन पर क्या कार्रवाई करेगी?

Published on:

27 Dec 2025 10:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में परोसा गया नॉनवेज, मचा हंगामा

