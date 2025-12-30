पतंग देख गली में दौड़ा 4 साल का मासूम, कुत्तों के झुंड ने नोंच डाला चेहरा और हाथ

MP News Dog Bite Case: सुप्रीम कोर्ट के निर्देंशों के बाद जिम्मेदार आवारा कुत्तों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को जिम्मेदारों की इस लापरवाही की कीमत 4 साल के बच्चे को चुकानी पड़ी। घट्टिया थाना क्षेत्र के जैथल टेक गांव में तीन कुत्तों के झुंड ने दुकान के बाहर खेल रहे प्रियांशु (4) पिता अर्जुन माली पर हमला कर दिया। उसके चेहरे और हाथ-पैर नोंच खाए। ग्रामीणों ने देखा तो कुत्तों को भगाया और मासूम की जान बचा ली। उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉ. कपिल वर्मा ने बताया, चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। टांके लगाए हैं।