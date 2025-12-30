पतंग देख गली में दौड़ा 4 साल का मासूम, कुत्तों के झुंड ने नोंच डाला चेहरा और हाथ

MP News pack of Dogs Attack on innocent: (photo:Freepik)
MP News Dog Bite Case: सुप्रीम कोर्ट के निर्देंशों के बाद जिम्मेदार आवारा कुत्तों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को जिम्मेदारों की इस लापरवाही की कीमत 4 साल के बच्चे को चुकानी पड़ी। घट्टिया थाना क्षेत्र के जैथल टेक गांव में तीन कुत्तों के झुंड ने दुकान के बाहर खेल रहे प्रियांशु (4) पिता अर्जुन माली पर हमला कर दिया। उसके चेहरे और हाथ-पैर नोंच खाए। ग्रामीणों ने देखा तो कुत्तों को भगाया और मासूम की जान बचा ली। उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉ. कपिल वर्मा ने बताया, चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। टांके लगाए हैं।
किराने की दुकान चलाने वाले पिता अर्जुन ने बताया कि उनका बेटा प्रियांशु दुकान के बाहर खेल रहा था। तभी उड़ती पतंग देख वह पास की गली में चला गया। इसी बीच 3 कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला किया। जैसे-तैसे लोगों ने प्रियांशु को बचाया।
बता दें कि मध्य प्रदेश में कुत्तों के हमले में मासूम बच्चों के घायल होने के साथ ही बड़े और बुजुर्गों को काटने के मामले भी लगातार सामने आते रहते हैं। वहीं रैबिज से मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालात बदतर देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्ती दिखाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है जिसकी कीमत लोग आज भी चुका रहे हैं।
