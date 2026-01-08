कड़ी सुरक्षा के बीच ‘भाजपा कार्यालय’ पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, अकेले में संगठन मंत्री से हुई बातचीत

इधर, आरएसएस ने बुधवार शाम महापौर पुष्यमित्र भार्गव व कलेक्टर शिवम वर्मा को तलब किया। संघ कर्यालय में डेढ़ घंटे मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन सिंह ने बैठक ली। बताते हैं, संघ पदाधिकारियों ने उचित व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दिया। दोनों की क्लास भी लगाई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार, संघ के कई पदाधिकारियों ने चर्चा की।