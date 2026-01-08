8 जनवरी 2026,

भोपाल

कड़ी सुरक्षा के बीच ‘भाजपा कार्यालय’ पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, अकेले में संगठन मंत्री से हुई बातचीत

MP News: नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा कार्यालय तलब किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 08, 2026

kailash vijayvargiya

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा कार्यालय बुलाया गया है। इस दौरान संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच अकेले में बातचीत हुई। चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। बता दें कि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा कार्यालय पहुंचे।

संघ ने ली थी बैठक

इधर, आरएसएस ने बुधवार शाम महापौर पुष्यमित्र भार्गव व कलेक्टर शिवम वर्मा को तलब किया। संघ कर्यालय में डेढ़ घंटे मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन सिंह ने बैठक ली। बताते हैं, संघ पदाधिकारियों ने उचित व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दिया। दोनों की क्लास भी लगाई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार, संघ के कई पदाधिकारियों ने चर्चा की।

कैलाश ने दिया था विवादित बयान

इंदौर में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो मंत्री ने विवादित बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘छोड़ो यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो'...इसके आगे का जवाब लिखना पत्रिका की मर्यादा के खिलाफ है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

