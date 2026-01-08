गैस त्रासदी के बाद भोपाल आया ‘ईरानी गिरोह’, कई राज्यों की पुलिस के लिए बना चुनौती

अलग-अलग अपराध इकाइयां - लूट, ठगी और अन्य अपराधों के लिए अलग-अलग टीमें।

शरण व्यवस्था - दूसरे राज्यों से आने वाले अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वाला समूह।

कानूनी व वित्तीय प्रबंधन - कुछ सदस्य नकदी, जमानत राशि और वकीलों की व्यवस्था संभालते हैं।

रियल एस्टेट फ्रंट - जरूरत पड़ने पर ईरानी डेरे के परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए संपत्ति में निवेश।

अपराध की कमाई का बंटवारा - लूट और ठगी से अर्जित धन का वितरण डेरे में रहने वाले परिवारों के बीच।