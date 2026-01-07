ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार

Crime News: मुख्तार और काले ईरानी गैंग के गुर्गों ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि यह मुख्तार ईरानी के करीबी तरु उर्फ सरताज ईरानी और तकदीर ईरानी ने पिछले सप्ताह एक ज्वेलर को चकमा देकर करीब 10 तोला सोना ठग लिया और मौके से फरार हो गए। यह पूरी घटना ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों की पहचान हो सकी। इनको खोजने के लिए बांदा पुलिस भोपाल पहुंची है।