भोपाल

MP में अब कम पैसों में होगा नर्सिंग कोर्स, फीस में ‘बड़ी’ में कटौती

MP News: एमपी में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। फीस में 25 प्रतिशत की कटौती का फैसला लिया गया है, जिससे अब यह कोर्स पहले से कम खर्च में पूरा किया जा सकेगा।

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 09, 2026

Nursing Fees Reduced Regulatory Body Rejects Private Colleges Hike Demand MP News

Nursing Fees Reduced in mp (फोटो- Freepik)

Nursing Fees Reduced: प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की फीस (Nursing College Fees) आखिर कम हो गई है। प्रायवेट कॉलेजों ने फीस में बढ़ोत्तरी करने की मांग की थी लेकिन विनियामक आयोग ने इसे नकार दिया। नर्सिंग कॉलेजों में अब 80 हजार की बजाए 53 हजार में कोर्स किया जा सकेगा। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ने चार साल से अटकी बीएससी, पीबी और एमएससी नर्सिंग की फीस तय कर दी है। 53,300 से 70 हजार रुपए होगी। (MP News)

हालांकि समिति ने 72 नर्सिंग कॉलेजों की सत्र 2025-26 की फीस तय नहीं की है, इसमें बीयू से संबंद्ध कॉलेजों की संख्या 40 है। वजह यह है कि इन कॉलेजों ने अभी तक संबंधित विश्वविद्यालयो से संबद्धता नहीं ली है। इससे पहले बीएससी नर्सिंग की फीस सालाना नर्सिंग कॉलेजों की सालाना फीस 80 हजार से अधिक थी, जिसे घटाकर 53 हजार कर दिया है।

बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं

कॉलेज संचालको ने सुनवाई में पुरानी फीस का हवाला दिया, लेकिन समिति ने उस अवधि की बैलेंस शीट मांगी। कॉलेज 2019 की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं कर पाए और 2022 की बैलेंस शीट दी। इसमे खर्च कम पाए गए। इसी आधार पर फीस में कटौती की गई। अब कई कॉलेज इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी में है। (MP News)

छात्रों को ये फायदा

  • फीस तय होने से स्कॉलरशिप तुरंत मिल सकेगी।
  • कोरोना काल में प्रवेश लेने वाले छात्रों से निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली नहीं होगी।
  • पहले ली गई अतिरिक्त फीस का समायोजन होगा।
  • फीस में 20 से 25% तक कमी

इस साल कितनी रहेगी फीस

  • पीबी नर्सिंगः 41,000 से 54,000 सालाना।
  • बीएससी नर्सिगः 53,300 से 70,000 सालाना।
  • एमएससी नर्सिंगः 94,000 से 1,25,000 सालाना।

फैक्ट फाइल

  • नर्सिंग फीस का पूरा हिसाब फीस तय किए गए कॉलेजः 24
  • लंबित सत्र (2019-20 से 2022-23)
  • पहले फीस डिमांड-75,000-80,000 सालाना
  • अब तय फीस 53,000-55,000 के आसपास
  • अधिकतम कटौती-22,000 रुपए तक
  • प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज-72 (फीस तय नहीं)

