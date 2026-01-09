MP में अब कम पैसों में होगा नर्सिंग कोर्स, फीस में ‘बड़ी’ में कटौती

Nursing Fees Reduced in mp (फोटो- Freepik)
Nursing Fees Reduced: प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की फीस (Nursing College Fees) आखिर कम हो गई है। प्रायवेट कॉलेजों ने फीस में बढ़ोत्तरी करने की मांग की थी लेकिन विनियामक आयोग ने इसे नकार दिया। नर्सिंग कॉलेजों में अब 80 हजार की बजाए 53 हजार में कोर्स किया जा सकेगा। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ने चार साल से अटकी बीएससी, पीबी और एमएससी नर्सिंग की फीस तय कर दी है। 53,300 से 70 हजार रुपए होगी। (MP News)
हालांकि समिति ने 72 नर्सिंग कॉलेजों की सत्र 2025-26 की फीस तय नहीं की है, इसमें बीयू से संबंद्ध कॉलेजों की संख्या 40 है। वजह यह है कि इन कॉलेजों ने अभी तक संबंधित विश्वविद्यालयो से संबद्धता नहीं ली है। इससे पहले बीएससी नर्सिंग की फीस सालाना नर्सिंग कॉलेजों की सालाना फीस 80 हजार से अधिक थी, जिसे घटाकर 53 हजार कर दिया है।
कॉलेज संचालको ने सुनवाई में पुरानी फीस का हवाला दिया, लेकिन समिति ने उस अवधि की बैलेंस शीट मांगी। कॉलेज 2019 की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं कर पाए और 2022 की बैलेंस शीट दी। इसमे खर्च कम पाए गए। इसी आधार पर फीस में कटौती की गई। अब कई कॉलेज इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी में है। (MP News)
