MP में अब कम पैसों में होगा नर्सिंग कोर्स, फीस में ‘बड़ी’ में कटौती

Nursing Fees Reduced: प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की फीस (Nursing College Fees) आखिर कम हो गई है। प्रायवेट कॉलेजों ने फीस में बढ़ोत्तरी करने की मांग की थी लेकिन विनियामक आयोग ने इसे नकार दिया। नर्सिंग कॉलेजों में अब 80 हजार की बजाए 53 हजार में कोर्स किया जा सकेगा। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ने चार साल से अटकी बीएससी, पीबी और एमएससी नर्सिंग की फीस तय कर दी है। 53,300 से 70 हजार रुपए होगी। (MP News)