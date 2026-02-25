25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट, लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत

High Security Number Plate Tracking: परिवहन विभाग ने अपडेट किया पोर्टल, देशभर में कहीं भी हो वाहन ट्रांसफर तो आसानी से होंगा ट्रैक

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 25, 2026

High Security Number Plate Tracking

High Security Number Plate Tracking(photo:patrika)

High Security Number Plate Tracking: वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद यदि आपका वाहन किसी मध्य प्रदेशसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है, तो अब उसे ट्रेस करना आसान होगा। परिवहन विभाग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया है। इससे इंटर स्टेट व्हीकल ट्रांसफर की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है।

HSRP का यूनिक लेजर कोड राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा लिंक

HSRP में लागू यूनिक लेजर कोड और डिजिटल डेटाबेस अब राष्ट्रीय स्तर पर लिंक रहेगा। इससे वाहन की मूल जानकारी का वितरण जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, मालिक का विवरण, दूसरे राज्यों में भी सत्यापित किया जा सकेगा। इससे चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर भी लगाम कसेगी।

1500 से ज्यादा शिकायतों की सुनवाई, 1388 का निराकरण

परिवहन विभाग में सीएम हेल्पलाइन सहित ड्राइविंग लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, गाड़ी ट्रांसफर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी 1500 से ज्यादा शिकायतों पर मंगलवार को प्रदेश स्तरीय सुनवाई हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित अन्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 1388 मामले मौके पर ही निराकृत किए गए।

टोकन देकर बारी-बारी से सुनवाई

परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर जनसुनवाई में विभाग से जुड़े लंबित कार्यों की सूची बनाकर आवेदकों को बुलाया गया। सभी को टोकन नंबर देकर बारी-बारी से इनके प्रकरण की सुनवाई की गई।

वाहन मालिकों को बड़ी राहत

परिवहन विभाग का मानना है कि पोर्टल अपडेट होने से वाहन ट्रांसफर होने की प्रक्रिया तेज होगी। बिचौलियों की भूमिका घटेगी। वहीं वाहन मालिकों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

Updated on:

25 Feb 2026 11:27 am

Published on:

25 Feb 2026 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट, लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

