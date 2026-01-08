माघ मेला: प्रयागराज स्टेशन में रुकेंगी MP से होकर जाने वाली 13 ट्रेनें

Indian Railway (Photo Source- freepik)
Indian Railway: माघ मेला 2026 में अगर आप जाने का प्लान कर रहे तो ये खबर आपके काम की है। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल मंडल से जाने वाली 13 प्रमुख ट्रेनों को प्रयागराज स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव दिया है।
यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हुई है और 20 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे के इस निर्णय से माघ मेले में स्नान व दर्शन के लिए प्रयागराज आने-जाने वाले यात्रियों को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर-बनारस एक्सप्रेस, चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैट एक्सप्रेस (दोनों फेरे), यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस (दोनों फेरे), गोदान एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस, गांधीनगर कैपिटल-वाराणसी एक्सप्रेस और रामेश्वरम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस शामिल है।
अलग-अलग ट्रेनों का ठहराव समय देर रात से लेकर दिनभर विभिन्न समय पर निर्धारित किया गया है, ताकि यात्रियों को अपनी सुविधा अनुसार विकल्प मिल सके। भोपाल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह अस्थायी ठहराव माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
ट्रेनों के अस्थायी ठहराव से माघ मेले में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। इससे भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी और यात्रियों को अन्य स्टेशनों पर अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित ट्रेन की संख्या, तिथि और समय-सारिणी की जानकारी आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था के शुरु होने के बाद यह व्यवस्था माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों के सफर को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी।
