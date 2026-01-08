8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

माघ मेला: प्रयागराज स्टेशन में रुकेंगी MP से होकर जाने वाली 13 ट्रेनें

Indian Railway: यात्रियों के लिए यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हुई है और 20 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 08, 2026

Indian Railway

Indian Railway (Photo Source- freepik)

Indian Railway: माघ मेला 2026 में अगर आप जाने का प्लान कर रहे तो ये खबर आपके काम की है। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल मंडल से जाने वाली 13 प्रमुख ट्रेनों को प्रयागराज स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव दिया है।

यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हुई है और 20 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे के इस निर्णय से माघ मेले में स्नान व दर्शन के लिए प्रयागराज आने-जाने वाले यात्रियों को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी।

यात्रियों के लिए इन ट्रेनों को मिलेगा हाल्ट

यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर-बनारस एक्सप्रेस, चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैट एक्सप्रेस (दोनों फेरे), यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस (दोनों फेरे), गोदान एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस, गांधीनगर कैपिटल-वाराणसी एक्सप्रेस और रामेश्वरम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस शामिल है।

अलग-अलग ट्रेनों का ठहराव समय देर रात से लेकर दिनभर विभिन्न समय पर निर्धारित किया गया है, ताकि यात्रियों को अपनी सुविधा अनुसार विकल्प मिल सके। भोपाल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह अस्थायी ठहराव माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी

ट्रेनों के अस्थायी ठहराव से माघ मेले में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। इससे भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी और यात्रियों को अन्य स्टेशनों पर अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित ट्रेन की संख्या, तिथि और समय-सारिणी की जानकारी आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था के शुरु होने के बाद यह व्यवस्था माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों के सफर को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / माघ मेला: प्रयागराज स्टेशन में रुकेंगी MP से होकर जाने वाली 13 ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर के बाद दहशत में भोपाल, पानी में मिले जानलेवा बैक्टिरिया, किडनी फेल कर रहा दूषित पानी

MP News Poisonous Water in bhopal
भोपाल

एमपी में फिर बढ़ा प्रदूषण, NGT ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, इन 8 शहरों में सबसे ज्यादा संकट

Pollution Increase in MP
भोपाल

3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए आदेश, अगले 2 महीने छुट्टियों पर लगी रोक

teachers
भोपाल

फिटनेस और बीमा कराए बिना नहीं चलेंगे सरकारी वाहन, सख्त आदेश जारी

Transport Department Order
भोपाल

एमपी में अभी और गिरेगा तापमान, इतने दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट

Weather Update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.