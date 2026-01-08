माघ मेला: प्रयागराज स्टेशन में रुकेंगी MP से होकर जाने वाली 13 ट्रेनें

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित ट्रेन की संख्या, तिथि और समय-सारिणी की जानकारी आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था के शुरु होने के बाद यह व्यवस्था माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों के सफर को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी।