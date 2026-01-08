इंदौर के बाद दहशत में भोपाल, पानी में मिले जानलेवा बैक्टिरिया, किडनी फेल कर रहा दूषित पानी

Bhopal Water Contamination Water Alert: मध्य प्रदेश में दूषित पानी से इंदौर आहत है, अपनों को खोने का गम और पानी पीने का डर अब उनकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। वहीं अब भोपाल में भी कई इलाकों में जहरीले पानी की पुष्टि की गई है। यहां पानी में इंदौर की तरह ही जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। Bhopal Municipal Commission (BMC) ने इन इलाके के लोगों को पानी न पीने की सख्त हिदायत दी है।