MPPSC का बड़ा एलान, शुरू होने वाली है भर्ती, OBC को मिलेगा बड़ा फायदा

कुल 71 पदों में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एक भी पद नहीं है। सबसे ज्यादा 47 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद तय किए हैं। आयोग द्वारा इस तरह का आरक्षण वितरण काफी समय बाद देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में चर्चा शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रेल से शुरू होंगे और 24 मई तक किए जा सकेंगे।