इंदौर

MPPSC का बड़ा एलान, शुरू होने वाली है भर्ती, OBC को मिलेगा बड़ा फायदा

MPPSC Recruitment: मध्य प्रदेश लोक सेला आयोग ने किया एलान, शुरु करने जा रहा भर्ती प्रक्रिया, जारी की एक्जाम डेट, जानें कब से कर सकेंगे आवेदन, क्या है आवेदन की लास्ट डेट?

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 08, 2026

MPPSC Recruitment Announcement know the Exam and last date

MPPSC Recruitment Announcement know the Exam and last date: (patrika file photo)

MPPSC Recruitment: कृषि विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लंबे इंतजार के बाद मौका आया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक संचालक कृषि के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का एलान किया है। खास यह है कि आरक्षण का पैटर्न सामान्य भर्तियों से अलग नजर आ रहा है।

71 पदों पर होगी भर्ती, 47 पद आरक्षित

कुल 71 पदों में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एक भी पद नहीं है। सबसे ज्यादा 47 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद तय किए हैं। आयोग द्वारा इस तरह का आरक्षण वितरण काफी समय बाद देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में चर्चा शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रेल से शुरू होंगे और 24 मई तक किए जा सकेंगे।

इस दिन होगी ऑफलाइन परीक्षा

भर्ती परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। ओएमआर शीट पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तारीख 22 नवंबर तय की गई है। करीब 10 दिन पहले प्रवेश-पत्र जारी होंगे। परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में बनाए जाएंगे। सहायक संचालक कृषि का पद केवल नौकरी नहीं, बल्कि कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाने की अहम जिमेदारी से जुड़ा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

08 Jan 2026 09:18 am

