बिना चीर-फाड़ अब वर्चुअली होगा पोस्टमार्टम, AIIMS की पहल से मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत

यह सुविधा न केवल मृतकों के परिजनों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि डॉक्टरों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और पुलिस की अनुसंधान टीम के लिए भी जांच वैज्ञानिक, सटीक और पारदर्शी बनेगी। एम्स प्रबंधन की ओर से केंद्रीय स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर का औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और अब प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। एम्स में जल्दी व्यवस्था होगी, जहां हर दिन 4 पोस्टमार्टम होते हैं।