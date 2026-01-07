सरकार को घेरने आए कांग्रेसी खुद ही घिरे, अब राहुल गांधी की एंट्री, दूषित पानी पर सियासत तेज

सुविधा इंटरविनर याचिकाकर्ता अभिनव धानोतकर ने कोर्ट को बताया, पीड़ितों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच समिति बनाई जाए। एक याचिकाकर्ता ने कहा, भ्रष्टाचार व अफसरों की लापरवाही से लोगों की जान गई है। कोर्ट ने कहा कि उसका पहला उद्देश्य पीड़ितों को समुचित इलाज दिलाना है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो दोषियों पर आपराधिक व नागरिक दायित्व भी तय किए जाएंगे।