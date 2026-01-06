6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

इंदौर-पुणे फ्लाइट पर खुशखबरी, संगीत नगरी से फिर भरेगी उड़ान!

Gwalior to Indore Pune Flight: व्यापार, शिक्षा और नौकरी ने बढ़ाया लोड, राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए संचालित हो रही डेली फ्लाइट सर्विस चल रही फुल, 48 घंटे में 2 हजार के करीब पहुंचे यात्री, जल्द मिल सकती है खुशखबरी

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Jan 06, 2026

Indore Pune Flight take off soon from Gwalior Airport

Indore Pune Flight take off soon from Gwalior Airport(photo:freepik)

Indore Pune Flight from Gwalior: राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए संचालित हो रही दैनिक फ्लाइट सेवाओं को यात्रियों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। तीनों प्रमुख रूट्स पर इन दिनों करीब 90 प्रतिशत तक सीटें भर रही हैं। व्यापार, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कारणों से यात्रियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। इनमें सबसे अधिक यात्री रोजाना मुंबई आना-जाना कर रहे हैं। वहीं अब धीरे-धीरे इंदौर और पुणे के लिए भी फ्लाइट सेवाएं शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है।

इंदौर और पुणे की उड़ानें हो चुकी हैं बंद

ग्वालियर से सबसे पुरानी फ्लाइट सेवाओं में मुंबई के साथ-साथ इंदौर की उड़ान भी शामिल थी। हालांकि वर्ष 2024 में इंदौर की फ्लाइट बंद कर दी गई, वहीं इसी वर्ष पुणे (Indore Pune Flight from Gwalior) के लिए संचालित फ्लाइट भी रोक दी गई। इसके बाद से दोनों ही शहरों के लिए यात्रियों को सड़क या रेल का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जब अन्य रूट्स पर फ्लाइटें लगभग फुल चल रही हैं, तो इंदौर और पुणे के लिए हवाई सेवा की मांग और तेज हो गई है।

इंदौर-पुणे के लिए तेज हुए प्रयास

इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट शुरू कराने को लेकर जनप्रतिनिधियों की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद भारत सिंह कुशवाह ने बताया, हाल ही में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस संबंध में (Indore Pune Flight from Gwalior) मुलाकात की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही ग्वालियर से इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सुविधा बहाल होगी।

ये भी पढ़ें

इंदौर की तरह एमपी के इस शहर में भी ‘जहरीला पानी’, नहा लो तो शरीर से आती है बदबू
भोपाल
MP News Poisonous Water

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / इंदौर-पुणे फ्लाइट पर खुशखबरी, संगीत नगरी से फिर भरेगी उड़ान!

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंपायर के निर्णय से नाराज होकर पंजाब टीम ने छोड़ा मैदान, मध्य प्रदेश 2-0 से जीता, क्वार्टर फाइनल में एंट्री

अंडर-14 वर्ग में लवी सेन की हैट्रिक :केरला पर 8-0 की बड़ी जीत
ग्वालियर

एसआइआर: बेटे का नाम जुड़ा, पिता की पहचान अटकी: कलेक्ट्रेट में ‘नो मैपिंग’ की कतारें

समग्र आइडी, आधार कार्ड लेकर पहुंचे, जो मान्य नहीं, 93 वर्ष के बुजुर्ग भी खड़े कतार में
ग्वालियर

जिन टंकियों से पानी सप्लाई उनकी सालों से नहीं हुई सफाई, खुले ढक्कन, काई और मिट्टी जमा

nagar nigam gwalior
ग्वालियर

सर्दी ने दिखाए बर्फानी तेवर, पारा आया 6.4 डिग्री सेल्सियस पर, पर दिन में मिली राहत

दिनभर कोहरा व बादलों छाए, इससे तेज धूप नहीं निकल सकी
ग्वालियर

घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल

postal department big initiative
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.