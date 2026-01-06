इंदौर-पुणे फ्लाइट पर खुशखबरी, संगीत नगरी से फिर भरेगी उड़ान!

ग्वालियर से सबसे पुरानी फ्लाइट सेवाओं में मुंबई के साथ-साथ इंदौर की उड़ान भी शामिल थी। हालांकि वर्ष 2024 में इंदौर की फ्लाइट बंद कर दी गई, वहीं इसी वर्ष पुणे (Indore Pune Flight from Gwalior) के लिए संचालित फ्लाइट भी रोक दी गई। इसके बाद से दोनों ही शहरों के लिए यात्रियों को सड़क या रेल का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जब अन्य रूट्स पर फ्लाइटें लगभग फुल चल रही हैं, तो इंदौर और पुणे के लिए हवाई सेवा की मांग और तेज हो गई है।