मिनी आर्मरी का भंडाफोड़: गुंडों के घर मिला हथियारों का गोदाम

ग्वालियर। कार निकालने के विवाद से शुरू हुआ मामला पुलिस के लिए बड़े खुलासे में बदल गया। ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश में पहुंची पुलिस को उनके मकान से अवैध हथियारों का पूरा जखीरा मिला। पुलिस कार्रवाई में रायफल, पिस्टल, तमंचे और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।