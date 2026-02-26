53 ‘ब्लैक स्पॉट’ 14 अंधेरे रास्ते, असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं-बेटियां

ग्वालियर. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के नारों के बीच ग्वालियर की हकीकत उलट है। शहर की कई सडक़ें अब महिलाओं, बेटियों के लिए असुरक्षित होती जा रही हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, कॉलेज जाती छात्राएं हों या घर का सामान लेने निकलीं महिलाएं— उनके जहन में अपनी सुरक्षा का मुद्दा चलता रहता है। विडंबना देखिए, पुलिस की फाइलों में तो ङ्क्षपक बूथ और बेटी की पेटी जैसी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर गुड़ा-गुड़ी का नाका से लेकर कंपू तक की सडक़ों पर शोहदों की शिकायतें आम हैं।