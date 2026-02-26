35 दिनों में बिक गए रिकॉर्ड 32,786 वाहन

ग्वालियर. वर्ष 2025-26 के ग्वालियर व्यापार मेले की शुरूआत 25 दिसंबर को हुई थी। इसे 61 दिन की अवधि के मुताबिक 25 फरवरी तक लगाया गया। बुधवार की शाम मेले का औपचारिक समापन संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ किया गया। इस बार भी व्यापार मेले का आकर्षण ऑटोमोबाइल सेक्टर ही रहा, जहां महज 35 दिनों में ही 32,786 वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हो गई। 61 दिनों के इस मेले में मिलने वाली आरटीओ की 50 फीसदी छूट 26 दिन देरी से जारी की गई थी। करीब दो माह तक सैलानियों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहे मेले से सरकार के राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इस मौके पर संभाग आयुक्त मनोज खत्री और जिलाधीश रुचिका चौहान ने सामूहिक मंगल आरती कर मेले को विदाई दी। स्वागत भाषण मेला अधिकारी अतुल सिंह ने दिया।