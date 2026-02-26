52 हजार का ‘बिजली बिल’ निरस्त, अतिरिक्त लोड केस में हाईकोर्ट का फैसला

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने मोटर की क्षमता की जांच के निर्देश दिए, लेकिन कंपनी ने जांच नहीं कराई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर से जांच कराई, जिसमें वास्तविक लोड 15 एचपी मिला। 24 जनवरी 2006 के पुन: निरीक्षण में कुल लोड 20 एचपी 30 वॉट दर्ज हुआ, जो स्वीकृत सीमा से कम था। अदालत ने अतिरिक्त बिल को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया और जमा 20 हजार रुपए समायोजित करने के निर्देश दिए।