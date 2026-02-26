26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

52 हजार का ‘बिजली बिल’ निरस्त, अतिरिक्त लोड केस में हाईकोर्ट का फैसला

Electricity bill: उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने मोटर की क्षमता की जांच के निर्देश दिए, लेकिन कंपनी ने जांच नहीं कराई।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Feb 26, 2026

electricity bill

electricity bill (Photo Source - Patrika)

Electricity bill: अतिरिक्त विद्युत लोड के आरोप से जुड़े 20 वर्ष पुराने मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 52 हजार 592 रुपए का अतिरिक्त बिल निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल लोड अधिक होने का आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे रेकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध करना बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है। साक्ष्य के अभाव में 12 अप्रेल 2005 को जारी मांग आदेश को न्यायालय ने खारिज कर दिया।

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता संजय जैन महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोडक्ट्स उद्योग संचालित करते हैं। उनके प्रतिष्ठान पर 25 एचपी का स्वीकृत विद्युत लोड था। 2 अप्रेल 2005 को किए निरीक्षण में 40 एचपी लोड उपयोग का आरोप लगाते हुए 52,592 रुपए की अतिरिक्त मांग जारी की गई। याचिकाकर्ता ने 2006 में इस कार्रवाई को चुनौती दी।

कंपनी ने जांच नहीं कराई

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने मोटर की क्षमता की जांच के निर्देश दिए, लेकिन कंपनी ने जांच नहीं कराई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर से जांच कराई, जिसमें वास्तविक लोड 15 एचपी मिला। 24 जनवरी 2006 के पुन: निरीक्षण में कुल लोड 20 एचपी 30 वॉट दर्ज हुआ, जो स्वीकृत सीमा से कम था। अदालत ने अतिरिक्त बिल को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया और जमा 20 हजार रुपए समायोजित करने के निर्देश दिए।

बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान

वहीं जबलपुर शहर में बिजली उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप बिल से राहत नहीं मिल पा रही है। कभी खपत से अधिक राशि के बिल भेजे जा रहे हैं तो कहीं औसत बिल से उपभोक्ता परेशान हैं। इसका खुलासा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सिटी सर्किल की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अप्रेल 2025 से फरवरी 2026 तक शहर के पांचों संभागों में कुल 17,558 शिकायतें दर्ज हुईं।

अधिकारियों का कहना है कि सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। हालांकि उनका दावा है कि यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है। संभागवार आंकड़ों के अनुसार दक्षिण संभाग में सर्वाधिक 6,342 शिकायतें दर्ज हुईं। उत्तर संभाग में 2,933, पूर्व संभाग में 2,792, विजय नगर संभाग में 2,784 और पश्चिम संभाग में 2,727 शिकायतें प्राप्त हुईं।

उपभोक्ता लगा रहे चक्कर

उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल में गड़बड़ी की शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होता। कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ मामलों में निराकरण में चार महीने लग जाते हैं, जिससे बिल और सरचार्ज का बोझ बढ़ जाता है।

स्मार्ट मीटर के बाद कमी का दावा

अप्रेल 2024 से फरवरी 2025 तक सिटी सर्किल में 29,328 शिकायतें दर्ज हुई। अधिकारियों का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल की शिकायतों में कमी आई है। अधिकांश शिकायतें उन उपभोक्ताओं की हैं, जिनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं।

अप्रेल 2025 से अब तक बिल से संबंधित 17,558 शिकायतें हुई हैं। ये अप्रेल 2024 से फरवरी 2025 की तुलना में कम हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद शिकायतों में कमी आई है। - संजय अरोरा, अधीक्षण अभियंता

ये भी पढ़ें

15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी
भोपाल
thyroid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 52 हजार का ‘बिजली बिल’ निरस्त, अतिरिक्त लोड केस में हाईकोर्ट का फैसला

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

35 दिनों में बिक गए रिकॉर्ड 32,786 वाहन

ग्वालियर

53 ‘ब्लैक स्पॉट’ 14 अंधेरे रास्ते, असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं-बेटियां

ग्वालियर

होली पर मिलावट माफिया सक्रिय, मोर बाजार बना ‘मावा कॉरिडोर’

ग्वालियर

एमपी का गजब प्रहार : कॉरपोरेट जगत में ‘टाइगर स्टेट’ की ऐतिहासिक दहाड़, कंपनी पंजीयन में देश के बड़े राज्यों को पछाड़ा, 41 फीसदी की ऐतिहासिक ग्रोथ

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में एमपी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए 41 फीसदी की रिकॉर्ड छलांग लगाई
ग्वालियर

होली पर फिर वही खेल? मिलावट माफिया सक्रिय, मोर बाजार बना ‘मावा कॉरिडोर’

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.