होली पर मिलावट माफिया सक्रिय, मोर बाजार बना ‘मावा कॉरिडोर’

ग्वालियर. दीपावली पर मोर बाजार के जरिए जिस तरह मिलावटी मावा खपाया गया था, क्या होली पर भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? हालात तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। 3 मार्च को होली है, बाजार में मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही। जानकारों मुताबिक शहर में रोजाना 60 से 70 ङ्क्षक्वटल मावा पहुंच रहा है। मोर बाजार में प्रतिदिन एक से दो गाडिय़ां उतर रही हैं। यह आवक धौलपुर, मुरैना के अंबाह और ङ्क्षभड के मौ से हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो यहां जांच दल पहुंच रहे हैं और न ही मावा की नाकाबंदी की कोई ठोस व्यवस्था की गई है।